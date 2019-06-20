HABER

Citroen'den 100. yıl dönümüne özel fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Citroen Üst Yöneticisi Linda Jackson: - "Ortaya çıkan 100 fotoğraf bir anlamda Citroen markasının dünyanın farklı noktalarındaki duruşunu yansıtıyor"

İSTANBUL (AA) - Citroen 100'üncü yıl dönümü için bir araya getirdiği dünyanın önde gelen yedi fotoğrafçısı ile 100 fotoğraflık bir sergi hazırladı.

Citroen açıklamasına göre, firma, 100'üncü yıl dönümü kutlamaları ile markanın geçmişten gelen başarılarıyla bugün gelmiş olduğu noktayı ve geleceğini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Bu kapsamdan firma dünyanın önde gelen yedi fotoğrafçısını bir araya getirerek "THE WORLD INSPIRED BY CITROEN" adı altında 100. yıl dönümüne özel 100 fotoğraflık bir sergi hayata geçiriyor.

Ücretsiz olarak 9 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında Paris Mint'te (La Monnaie de Paris) kapılarını açacak serginin ön izlemesine herkese açık olan "Citroen Origins online" müzesinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, "Bu yaz Paris Mint’te gerçekleştireceğimiz sergi bir anlamda markanın modelleriyle yenilikçi bir seyahate çıkma imkanı da sunuyor. Bu sergi dünyanın dört bir yanından çok özel yedi fotoğrafçıyı bir araya getiriyor. Her biri, Citroen markasına dünyanın önemli kentlerinde kendi sanatsal bakış açısıyla hayat verdi. Ortaya çıkan 100 fotoğraf bir anlamda Citroen markasının dünyanın farklı noktalarındaki duruşunu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Beluga balinaları izlanda’ya vardıBeluga balinaları izlanda’ya vardı
'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz''Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Citroen

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.