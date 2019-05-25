Cittaslow Türkiye “Soyer’le devam” dedi

"Cittaslow üyeliği büyük bir prestij"

Cittaslow’un dünyanın en çağdaş yerel kalkınma modeli olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu birliğe üyelik dünyanın her yerinde prestij sağlayan bir şey. Dışarıdan sağlanacak kaynaklar konusunda eliniz güçleniyor. Ayrıca üyelik için istenen kriterler önünüze bir yol haritası koyuyor. Kentinizin gelişmesiyle ilgili tereddütsüz, tartışmasız bir sürecin içine girmiş oluyorsunuz. Ben hangi belediye başkanımız hangi partiden bilmem ve de merak etmem. Çünkü bizi birbirimize yaklaştıran çok daha güçlü bağlar var arkamızda. Hangi partiden seçilmiş olursanız olun izleyeceğiniz yol haritası dünyanın her yerinde aynıdır. Bu üyelik size evrensel, uluslarar ası bir yol haritası sunuyor. Sizi herhangi bir gelişmiş dünya kentiyle aynı ligde, aynı standartta görüyor. Sizi diğer kentlerden ayıran en büyük faydası budur. Bu kriterleri uyguladıkça kentinizi çok daha iyi kucaklayacak bir yol haritasına sahip oluyorsunuz” dedi.

Cittaslow üyesi kentlerin her birinin, Türkiye’nin en güzel kentleri arasında yer aldığını vurgulayan Soyer şöyle devam etti:

"Seferihisar son 10 yılda her alanda en az 10 kat değer kazandı. Çok somut olarak Seferihisar örneğini inceleyebilirsiniz. 40 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanlığından 4,5 milyonluk bir kentin başına geldiysem bunu Cittaslow’daki başarı hikayesine borçlu olduğumu söyleyebilirim. 17 üye ile dünyadaki 4. büyük Cittaslow üyesi barındıran ülke olduk. Biz bu yapıyla Türkiye’ye örnek işler yapabiliriz, yapmalıyız.”



