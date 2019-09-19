CityAir Projesi Konya'da tanıtıldı

"Eylül ayında Avrupa'da ve Türkiye'de hem çevreyi korumak ve iyileştirmek hem de kendi hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde iklimi korumaya, en azından iklimin daha da kötüye gitmesini engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hareketliliği de teşvik ediyoruz. Yani hem vatandaşlar hem ekonomi hem de çevre için hareketliliği teşvik ediyoruz. Örneğin 26 Eylül itibarıyla Avrupa'nın her yerinde bir şeyi başarmaya çalışacağız. Bir taraftan çok zor ama gerekli bir şey. Bu şey de yolda sıfır ölümün olduğu bir gün yaşamaktır. CityAir projesiyle soluduğumuz havanın çok daha kaliteli olması, daha iyileştirilebilir olmasına destek veriyoruz."

- "Çevreye verdiğimiz hasarın bize maliyeti 3 milyar avrodur"

Çevrenin korunması ve insan faaliyetlerinde çevrenin sürdürülebilir şekilde korunabilmesi açısından Avrupa Birliği'nin lider bir konumda olduğunu belirten Berger, şöyle devam etti:

"Bu neden önemli? Çünkü her yıl Avrupa'da 4 bin insan çevresel sebeplerden dolayı hayatını kaybederken 65 bin kişi de hastalanıyor. Soluduğumuz hava bizim için gerekli bir şey. Bu aynı zamanda yaşam standartlarımızı da iyileştiriyor. Avrupa bu çalışmaların en önünde yer almaya devam edecek. 2030'a a kadar bu alana 2 milyar avro yatırım yapmış olacağız. Bu boşa harcanan bir para değil çünkü çevreye verdiğimiz hasarın bize maliyeti 3 milyar avrodur. Dolaylı maliyetler açısından da maliyeti, bu miktarın çok üzerinde. Bu çalışmalarla insanların yürümesini ve bisiklete binmesini sağlayarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz."

- "Kamuoyu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının yürüyüş ve bisiklet kullanımının artırılması olduğunu söyledi.