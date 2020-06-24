Civanperçemi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Civanperçemi, 20-30 cm boyuna ulaşabilen, kurak bölgelerde yaz aylarında yetişen bir bitkidir. Çiçekleri beyaz ya da sarı, yaprakları ise tüylüdür. Marsama otu, beyaz civanperçemi, kandil çiçeği, binbir yaprak otu, barsama otu ve sarı civanperçemi olarak da bilinir. Verimsiz topraklarda bile kolaylıkla yetişebilen civanperçeminin oldukça fazla türü vardır. Ülkemizde 40 farklı türü yetiştirilir.
Civanperçeminden maksimum düzeyde fayda sağlanabilmesi için, öğle saatlerinde güneş tam tepedeyken toplanması gerekir. Çünkü bu vakitlerde civanperçemindeki bileşenler en üst düzeydedir ve çiçekleri doğal bir aroma yayar.
İçeriğindeki uçucu yağlarda bulunan limonen, sinoel, bornoel, pinen, azulen gibi maddelerin vücuda birçok faydası bulunur.
Yumurtalık iltihabı, genital enfeksiyon ve döl yatağı akıntıları gibi rahatsızlıklara karşı civanperçemi ile yapılan oturma banyosu oldukça faydalıdır. 100 gram civanperçemi soğuk suyun içerisinde 1 gün boyunca bekletilir ve ertesi gün bu su kaynatılır. Hazırlanan bu kür banyo suyuna karıştırılarak oturma banyosu yapılır. Bu işlemin 3-4 hafta boyunca düzenli olarak yapılması fayda sağlar.
Özellikle kadın sağlığı için birçok faydası vardır. Civanperçemi çayı adet söktürücü olarak sağladığı faydayla, özellikle yumurtalık iltihabına bağlı gelişen adet gecikmelerinde oldukça etkilidir. Regl döngüsünü düzene sokar ve adet ağrılarını dindirir. Adet döneminde vücutta yaşanan şişme ve göğüslerdeki hassaslaşma sorununa iyi gelir. Ancak her bitkide olduğu gibi civanperçeminin tüketimininde de kullanım şekli ve süresi hakkında bilinçli olmak gerekir.
Civanperçemi çayı kaç gün içilmeli: Periyodik olarak takip edilen regl döngüsüne göre adetten 3 gün önce sabah ve akşam olmak üzere günde 2 bardak içilmesi adeti düzene sokar.
Civanperçemi çayı kaç günde adet söktürür: Kesin bir cevabı yoktur. Çayın etkisi bünyeye göre değişiklik gösterebileceği için ancak tecrübe edilerek kaç gün içerisinde adet söktürdüğü öğrenilir.
Civanperçemi çayı adetliyken içilir mi: Adet dönemindeki kullanımı sağlık açısından herhangi bir zarar vermez. Adet ağrılarını hafifletir.
1. 2 su bardağı su bir tencerenin içerisinde kaynatılır.
2. Bir tatlı kaşığı ince doğranmış ya da 2-3 yaprak civanperçemi bitkisi suyun içerine eklenir.
3. Kapağı kapatılarak kaynatmaya devam edilir.
4. 5 dakika kadar demlendikten sonra soğumaya bırakılır.
5. Günde 2 ya da 3 kez soğuk olarak tüketilebilir.
Genel olarak tavsiye edilen ölçülerde kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak bazı hassas kişilerde birtakım alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Aşırı tüketimi halinde ellerde ve yüzde kızarıklıkla birlikte deri döküntülerine rastlanabilir. Bu nedenle ilk kez kullanacak olan kişiler çok az miktarda kullanıp kendilerini gün içerisinde takip etmelidirler. Herhangi bir sorun olduğunda bir doktora başvurmak gerekir. Hamile ve emziren kadınların doktorlarına danışmadan kullanmamaları önerilir.
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