Civanperçemi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Civanperçemi, 20-30 cm boyuna ulaşabilen, kurak bölgelerde yaz aylarında yetişen bir bitkidir. Çiçekleri beyaz ya da sarı, yaprakları ise tüylüdür. Marsama otu, beyaz civanperçemi, kandil çiçeği, binbir yaprak otu, barsama otu ve sarı civanperçemi olarak da bilinir. Verimsiz topraklarda bile kolaylıkla yetişebilen civanperçeminin oldukça fazla türü vardır. Ülkemizde 40 farklı türü yetiştirilir.

Civanperçeminden maksimum düzeyde fayda sağlanabilmesi için, öğle saatlerinde güneş tam tepedeyken toplanması gerekir. Çünkü bu vakitlerde civanperçemindeki bileşenler en üst düzeydedir ve çiçekleri doğal bir aroma yayar.

İçeriğindeki uçucu yağlarda bulunan limonen, sinoel, bornoel, pinen, azulen gibi maddelerin vücuda birçok faydası bulunur.

Civanperçemi Çayının Faydaları

Tok karnına çay olarak tüketildiğinde hem dolaşım sistemine fayda sağlar hem de idrar söktürür. Kan damarlarına iyi gelir ve kanı temizler.

Soğuk algınlığı, nezle , grip, öksürük, balgam, boğaz ağrısı gibi hastalıkların kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur.

, grip, öksürük, balgam, gibi hastalıkların kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur. Ülser, mide kanaması , bulantı ve mide yanması gibi mide sorunlarını giderir.

, bulantı ve mide yanması gibi mide sorunlarını giderir. Civanperçemi çayı düzenli olarak kullanıldığında şiddetli migren ve baş ağrılarını hafifletir. Sancılara iyi gelir.

Basur yaralarının tedavisinde kullanılır. Yapraklarını sıkarak elde edilen sıvı basur yaralarına pansuman şeklinde uygulanır.

yaralarının tedavisinde kullanılır. Yapraklarını sıkarak elde edilen sıvı basur yaralarına pansuman şeklinde uygulanır. Sakinleştirici etkisinden dolayı stres, sıkıntı ve depresyon hallerinde rahatlamaya yardımcı olur. Uyku sorununu düzene sokar.

Taze sıkılan civanperçemi suyu kan dolaşımını düzenler ve nefes yollarını temizler.

Cilde sürülerek uygulandığında sivilceyi önler, toksinlerden arındırır, cildi temizler ve nemlendirir. 1 çay bardağı sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı civanperçemi karıştırılarak hazırlanan karışım cilde düzenli olarak uygulandığında cildi gençleştirir.

Civanperçemi idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Bağırsak hareketlerini düzenler ve hazımsızlığa iyi gelir.

Kas ve iskelet sistemine oldukça faydalı bir bitkidir.

Kaslarda ve eklemlerde biriken ürik asidi önleyerek romatizması olan kişilerde rahatlama sağlar.

Civanperçemi Oturma Banyosu Nasıl Yapılır?

Yumurtalık iltihabı, genital enfeksiyon ve döl yatağı akıntıları gibi rahatsızlıklara karşı civanperçemi ile yapılan oturma banyosu oldukça faydalıdır. 100 gram civanperçemi soğuk suyun içerisinde 1 gün boyunca bekletilir ve ertesi gün bu su kaynatılır. Hazırlanan bu kür banyo suyuna karıştırılarak oturma banyosu yapılır. Bu işlemin 3-4 hafta boyunca düzenli olarak yapılması fayda sağlar.