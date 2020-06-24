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Civanperçemi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Civanperçemi, 20-30 cm boyuna ulaşabilen, kurak bölgelerde yaz aylarında yetişen bir bitkidir.

Civanperçemi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Civanperçemi, 20-30 cm boyuna ulaşabilen, kurak bölgelerde yaz aylarında yetişen bir bitkidir. Çiçekleri beyaz ya da sarı, yaprakları ise tüylüdür. Marsama otu, beyaz civanperçemi, kandil çiçeği, binbir yaprak otu, barsama otu ve sarı civanperçemi olarak da bilinir. Verimsiz topraklarda bile kolaylıkla yetişebilen civanperçeminin oldukça fazla türü vardır. Ülkemizde 40 farklı türü yetiştirilir.

Civanperçeminden maksimum düzeyde fayda sağlanabilmesi için, öğle saatlerinde güneş tam tepedeyken toplanması gerekir. Çünkü bu vakitlerde civanperçemindeki bileşenler en üst düzeydedir ve çiçekleri doğal bir aroma yayar.

İçeriğindeki uçucu yağlarda bulunan limonen, sinoel, bornoel, pinen, azulen gibi maddelerin vücuda birçok faydası bulunur.

Civanperçemi Çayının Faydaları

civanperçemi otu

  • Tok karnına çay olarak tüketildiğinde hem dolaşım sistemine fayda sağlar hem de idrar söktürür. Kan damarlarına iyi gelir ve kanı temizler.
  • Soğuk algınlığı, nezle, grip, öksürük, balgam, boğaz ağrısı gibi hastalıkların kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur.
  • Ülser, mide kanaması, bulantı ve mide yanması gibi mide sorunlarını giderir.
  • Civanperçemi çayı düzenli olarak kullanıldığında şiddetli migren ve baş ağrılarını hafifletir. Sancılara iyi gelir.
  • Basur yaralarının tedavisinde kullanılır. Yapraklarını sıkarak elde edilen sıvı basur yaralarına pansuman şeklinde uygulanır.
  • Sakinleştirici etkisinden dolayı stres, sıkıntı ve depresyon hallerinde rahatlamaya yardımcı olur. Uyku sorununu düzene sokar.
  • Taze sıkılan civanperçemi suyu kan dolaşımını düzenler ve nefes yollarını temizler.
  • Cilde sürülerek uygulandığında sivilceyi önler, toksinlerden arındırır, cildi temizler ve nemlendirir. 1 çay bardağı sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı civanperçemi karıştırılarak hazırlanan karışım cilde düzenli olarak uygulandığında cildi gençleştirir.
  • Civanperçemi idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Bağırsak hareketlerini düzenler ve hazımsızlığa iyi gelir.
  • Kas ve iskelet sistemine oldukça faydalı bir bitkidir.
  • Kaslarda ve eklemlerde biriken ürik asidi önleyerek romatizması olan kişilerde rahatlama sağlar.

Civanperçemi Oturma Banyosu Nasıl Yapılır?

Yumurtalık iltihabı, genital enfeksiyon ve döl yatağı akıntıları gibi rahatsızlıklara karşı civanperçemi ile yapılan oturma banyosu oldukça faydalıdır. 100 gram civanperçemi soğuk suyun içerisinde 1 gün boyunca bekletilir ve ertesi gün bu su kaynatılır. Hazırlanan bu kür banyo suyuna karıştırılarak oturma banyosu yapılır. Bu işlemin 3-4 hafta boyunca düzenli olarak yapılması fayda sağlar.

Civanperçemi Çayı Adet Söktürür mü?

Özellikle kadın sağlığı için birçok faydası vardır. Civanperçemi çayı adet söktürücü olarak sağladığı faydayla, özellikle yumurtalık iltihabına bağlı gelişen adet gecikmelerinde oldukça etkilidir. Regl döngüsünü düzene sokar ve adet ağrılarını dindirir. Adet döneminde vücutta yaşanan şişme ve göğüslerdeki hassaslaşma sorununa iyi gelir. Ancak her bitkide olduğu gibi civanperçeminin tüketimininde de kullanım şekli ve süresi hakkında bilinçli olmak gerekir.

Civanperçemi çayı kaç gün içilmeli: Periyodik olarak takip edilen regl döngüsüne göre adetten 3 gün önce sabah ve akşam olmak üzere günde 2 bardak içilmesi adeti düzene sokar.

Civanperçemi çayı kaç günde adet söktürür: Kesin bir cevabı yoktur. Çayın etkisi bünyeye göre değişiklik gösterebileceği için ancak tecrübe edilerek kaç gün içerisinde adet söktürdüğü öğrenilir.

Civanperçemi çayı adetliyken içilir mi: Adet dönemindeki kullanımı sağlık açısından herhangi bir zarar vermez. Adet ağrılarını hafifletir.

Civanperçemi Çayı Nasıl Hazırlanır?

civanperçemi çayı

1. 2 su bardağı su bir tencerenin içerisinde kaynatılır.

2. Bir tatlı kaşığı ince doğranmış ya da 2-3 yaprak civanperçemi bitkisi suyun içerine eklenir.

3. Kapağı kapatılarak kaynatmaya devam edilir.

4. 5 dakika kadar demlendikten sonra soğumaya bırakılır.

5. Günde 2 ya da 3 kez soğuk olarak tüketilebilir.

Civanperçemi Çayının Yan Etkileri

Genel olarak tavsiye edilen ölçülerde kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak bazı hassas kişilerde birtakım alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Aşırı tüketimi halinde ellerde ve yüzde kızarıklıkla birlikte deri döküntülerine rastlanabilir. Bu nedenle ilk kez kullanacak olan kişiler çok az miktarda kullanıp kendilerini gün içerisinde takip etmelidirler. Herhangi bir sorun olduğunda bir doktora başvurmak gerekir. Hamile ve emziren kadınların doktorlarına danışmadan kullanmamaları önerilir.

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