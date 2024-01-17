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Civanperçemi nedir, faydaları nelerdir? Civanperçemi ne işe yarar?

Ferhan Petek Ferhan Petek
12.01.2024 19:45 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak isteyen herkes çeşitli gıda takviyeleri ya da bakım ürünleri kullanmayı tercih eder. Eczanelerden alınabilecek, kimyasal malzemeler de içeren ürünlerden ziyade, daha çok bu ürünlerin hammaddeleri olan bazı otlar, çiçekler ya da bitkiler uzman bir doktora danışarak ve bilinçli olmak kaydıyla direkt olarak da kullanılabilir.

Civanperçemi nedir, faydaları nelerdir? Civanperçemi ne işe yarar?

İçindekiler

  • Civanperçemi nedir?
  • Civanperçemi faydaları nelerdir?
  • Civanperçemi ne işe yarar?
  • Civanperçemi âdeti keser mi?

Doğada bulunan birçok çiçek ya da bitki, gıda ya da krem olarak, çeşitli biçimlerde kullanılabilir. Bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde bile kullanılabilen, besin değeri yüksek olan, çeşitli hastalıklara ya da rahatsızlıklara iyi gelen, bağışıklığı güçlendirerek hastalık olasılığını minimuma düşüren birçok bitki ve çiçek doğada kendiliğinden yetişmektedir. Yeteri miktarda ve bilinçli olarak kullanılan civanperçemi de bu bitkilerin arasında yer alır.

Civanperçemi nedir?

Civanperçemi, çok yıllık, çiçekli bitkilerden biridir. Latince adı Achikkea millefolium’dur ve özellikle geçmiş zamanlarda en sık kullanılan, tıbbi alanda geçerliliği bulunan bir bitkidir. Dünya genelinde neredeyse her bölgede yetişir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya bu bitkinin en sık yetiştirildiği bölgelerdir. Genel olarak kuzey yarım kürenin ılıman kısımlarında, kıyı kesimlerinde, çayırlarda, yol kenarlarında ve tarlalarda yaşar.

Hem kuru hem de nemli bölgelerde de civanperçemi yetiştirilebilmektedir. Yaprağı ve dokusu nedeniyle bazı bölgelerde İspanyolca “küçük tüy” anlamına gelen plımajillo kelimesi ile de bilinir. Yeni Zelanda’da hayvancılık alanında yem olarak da kullanılabilen civanperçeminin faydaları çeşitlilik gösterir.

Avrasya’ya has bir bitkidir ve İngiltere’de ve Çin’de de görülür. Türkiye’de de yetişen civanperçemi 2 alt türe sahiptir. Ülkemizde en çok doğu ve kuzey kısımlarda görülür. Doğadaki diğer canlılara da faydalı olan civanperçemi, kuşların yuvalarını düzenlemek için de kullandığı bir bitkidir. Aynı zamanda böcekler için bir tür besin kaynağıdır.

Civanperçemi, bir ya da birden fazla kökten yetişen, yaklaşık olarak 1 metre uzunluğa kadar ulaşan, genel olarak dik durabilen, otsu ve çok yıllık bir bitkidir. Yayılarak büyüme şekline sahiptir. Yaprakları sap boyunca eşit bir biçimde dağılır ve sapının ortasına ve de tabanına yakın duran yapraklar en büyük olan yapraklardır.

Civanperçemi faydaları nelerdir?

Civanperçemi faydaları kullanım alanlarına göre değişiklik gösterir. Nasıl tüketildiğine göre civanperçeminin şu durumlarda faydalı olduğu bilinmektedir:

  • Kan dolaşımını düzenler.
  • Sindirimi düzenler.
  • Kadınlara has rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılır.
  • Farklı hastalıkların tedavi süreçlerinde bağışıklığı güçlendirici özelliği ile tercih edilir.

Genel olarak birçok faydası ile bilinse de civanperçemi de diğer birçok bitki gibi dikkatli ve bilinçli tüketilmesi, kullanılması gereken bir bitkidir. Düzenli kullanım düşünülüyor ise kullanım amacına göre uzman bir doktorun görüşünü almadan kullanılması beklenmedik olumsuz durumlara da sebebiyet verebilir.

Civanperçemi ne işe yarar?

Civanperçemi bitkisi nasıl kullanıldığına ve hangi formda tüketildiğine göre farklı alanlarda faydalıdır. Toz, çay, merhem, yağ gibi farklı formlarda kullanılan civanperçemi:

  • Toz olarak: Su ya da çeşitli meyve sularına katarak tüketilebilir.
  • Merhem olarak: Açık olmayan küçük yaralarda kullanılabilir.
  • Bitki çayı olarak: Çay olarak kaynar suya birkaç kaşık / tutam atılarak demlendikten sonra içilebilir.
  • Yağ olarak: Banyo suyuna katılabilir.

Faydaları bilimsel olarak da kabul edilen civanperçemi, bazı durumlarda insan sağlığını tehdit de edebilir. Civanperçeminin olası bazı yan etkileri şunlardır:

  • Özellikle gıda olarak tüketilecek ise thujone adında bir kimyasal içerdiği için zehirleyici tehlikesi olabilir.
  • Cilt yüzeyinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  • Âdet döngüsünü bozabilir.
  • Hamilelik durumlarında ise daha dikkatli olunmalıdır. Bu durumlarda düşük olasılığı oluşturabilir.

Civanperçemi âdeti keser mi?

Civanperçemi âdet döngüsü üzerinde etkisi de bulunan bir bitkidir. Uzman bir doktor kontrolü dışında kullanılmaması bu nedenle önemlidir. Düzenli ilerleyen âdette düzensizlik oluşturabilir. En çok da alerjik reaksiyonları bulunan, hamile olan ya da hassas bünyeli olan veya kronik hastalığı nedeni ile düzenli ilaç kullanan kişiler civanperçemi konusunda daha dikkatli olmalıdır.

Çay olarak hazırlanan ve tüketilen civanperçemi, kan dolaşımını düzenleyici etkisi ile bilinirken, kadın rahatsızlıkları arasında en sık görülen rahatsız olan ve "çikolata kisti" olarak da bilinen rahatsızlığa da neden olabilir. Bu tür rahatsızlıkların oluşturduğu ağrıları gidermesi amacı ile de kullanılabilen civanperçemi diğer bitkiler gibi risk olasılığı bulunduğu için asla bilinçsizce tüketilmemelidir.

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