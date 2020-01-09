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  4. Cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, cıvata yüklü kamyon, köprüye sıkıştı.

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, cıvata yüklü kamyon, köprüye sıkıştı. Polis, yolu trafiğe kapatıp, gerekli önlemleri aldıktan sonra kamyonun kurtarılması için vinç çağırdı.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Ş.A., kullandığı 35 HEA 58 plakalı cıvata yüklü kamyonuyla, yasak olmasına rağmen Halkapınar Aktarma İstasyonu'na girerek, dönüş yapmak istedi. Ancak Ş.A., aktarma istasyonundaki köprünün yüksekliğini hesaba katmadı. Kamyon köprüye sıkışıp, devrilme tehlikesi atlattı. Ş.A., kendi imkanları ile kamyonunu kurtaramadı. Bu sırada çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp, gerekli önlemleri aldıktan sonra, kamyonun kurtarılması için vinç çağırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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