Civic oyuna tekrar girdi: 2022 Honda Civic tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Honda Civic, Japon markanın ciddiyetle yaklaştığı modellerinden biri. Bu yüzden Civic'te yaptığı her geliştirmeleri nce eleyip sık dokuyan Honda, geçtiğimiz günlerde Honda Civic'in yeni versiyonu için duyuru gerçekleştirmişti. Bu duyuru yeni Civic tanıtım etkinliğine dönüştü ve 2022 Honda Civic prototipi resmi olarak sergilendi.

2022 HONDA CİVİC PROTOTİP TASARIMI

2022 Honda Civic prototipi, adı üstünde henüz bir prototip. Modelin kendisi 2021 yılında tanıtılacak. Ancak prototip, 2021 yılında karşılaşacağımız model için şimdiden bizlere birçok ipucu veriyor. Twitch üzerinden gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde ortaya çıkan yeni Honda Civic'in dikkat çeken ilk detayı pek tabii ki tasarımı oluyor. Otomobil selefine göre daha kaslı ve daha sportif bir duruşa sahip. Ayrıca Solar Flare adı verilen yeni renk de bu duruşta oldukça etkili görünüyor.

Civic'in ön tarafında ise bizleri farlarla temas eden bir ince ızgara karşılıyor. Honda logosunun da yer aldığı ince ızgara, farların altına kadar uzanıyor. Farların ise bu noktada uzatılmış olduğunu belirtelim. Bu ızgaranın hemen altında, tamponda büyükçe bir ızgara daha bulunuyor. 2022 Honda Civic'in arka tarafında ise yeni stop lambaları ve aerodinamik yapıyı geliştiren bazı detaylar mevcut.