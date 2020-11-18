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  4. Civic oyuna tekrar girdi: 2022 Honda Civic tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Civic oyuna tekrar girdi: 2022 Honda Civic tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

18.11.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Civic oyuna tekrar girdi: 2022 Honda Civic tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Honda, 2022 Honda Civic prototipini resmen görücüye çıkardı. Twitch üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında tüm hatlarıyla sergilenen otomobil, selefine göre gelişen kaslı yapısıyla dikkat çekiyor. İşte 2022 Honda Civic prototipinin özellikleri ve tasarımı.

Honda Civic, Japon markanın ciddiyetle yaklaştığı modellerinden biri. Bu yüzden Civic'te yaptığı her geliştirmeleri nce eleyip sık dokuyan Honda, geçtiğimiz günlerde Honda Civic'in yeni versiyonu için duyuru gerçekleştirmişti. Bu duyuru yeni Civic tanıtım etkinliğine dönüştü ve 2022 Honda Civic prototipi resmi olarak sergilendi.

2022 HONDA CİVİC PROTOTİP TASARIMI

2022 Honda Civic prototipi, adı üstünde henüz bir prototip. Modelin kendisi 2021 yılında tanıtılacak. Ancak prototip, 2021 yılında karşılaşacağımız model için şimdiden bizlere birçok ipucu veriyor. Twitch üzerinden gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde ortaya çıkan yeni Honda Civic'in dikkat çeken ilk detayı pek tabii ki tasarımı oluyor. Otomobil selefine göre daha kaslı ve daha sportif bir duruşa sahip. Ayrıca Solar Flare adı verilen yeni renk de bu duruşta oldukça etkili görünüyor.

2022 Honda Civic

Civic'in ön tarafında ise bizleri farlarla temas eden bir ince ızgara karşılıyor. Honda logosunun da yer aldığı ince ızgara, farların altına kadar uzanıyor. Farların ise bu noktada uzatılmış olduğunu belirtelim. Bu ızgaranın hemen altında, tamponda büyükçe bir ızgara daha bulunuyor. 2022 Honda Civic'in arka tarafında ise yeni stop lambaları ve aerodinamik yapıyı geliştiren bazı detaylar mevcut.

Honda Civic arka tasarım

2022 HONDA CİVİC İÇ TASARIMI

Yeni Honda Civic'in kokpitinde artık tamamen dijital 9 inçlik bir gösterge paneli var. Bu panelin dışında Honda Sensing sistemi otomobilde yer alıyor. Güvenlik tarafında ise yeni sürüş asistan sistemleri, yeni hava yastıkları, geliştirilmiş direksiyon simidi, Uyumluluk Mühendisliği (ACE) gövde yapısı teknolojisi ile üretilen gövde bulunuyor.

Honda Civic iç tasarım

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YENİ HONDA CİVİC NE ZAMAN ÇIKACAK?

  1. nesil Honda Civic'in 2021 yılının ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni Honda Civic, Honda'nın yaptığı açıklamalara göre şirketin ABD'deki fabrikasında üretilecek.
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