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"Civil En'Gage 2019" yarın yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

"Civil En'Gage 2019" yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen inşaat sektörünün temsilcileri ve mühendislik öğrencilerinin bir araya geldiği "Civil En'Gage 2019" paneli, yarın Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kariyer Merkezi ve Yapı ve İnşaat Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek panelin ilk bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Ergen Pehlevan, İnşaat Mühendisi Elif Ersoy konuşma yapacak.

İkinci oturumda ise İnşaat Mühendisi Cem Kafadar, İnşaat Mühendisi Duygu Erten ve İnşaat Yüksek Mühendisi Yasin Engin bildirilerini sunacak.

Haliç Yerleşkesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik, 10.30'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
CIVIL EN'GAGE 2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi

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