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Çivilerden heykel yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde heykeltraş İsmail Sever (45), inşaat alanından topladığı çivilerden heykel yapıyor.

Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde heykeltraş İsmail Sever (45), inşaat alanından topladığı çivilerden heykel yapıyor. Avanos'ta yaşayan heykeltraş İsmail Sever, 15 yıl önce farklı bir çalışma gerçekleştirmek için çivilerden heykel yapmaya karar verdi. Sever, bunun için inşaat alanlarından çivi topladı. Çivileri kaynak yaparak heykel yapan Sever, aradan geçen zamanda çok sayıda eser üretti. Bir heykel üzerinde yaklaşık 4 ay çalışan Sever, yaptığı heykelleri yurt içi ve yurt dışında satıyor. İsmail Sever, 15 yıldır çividen heykel yaptığını belirterek, "Heykellerimi hurda çivilerle çalışıyorum. Malzememi hurdalıktan temin ediyorum. Çalışacağım heykelin formuna göre yapıyorum. Şu an çivilerle çalışıyorum. Malzemeyi bir araya getirdikten sonra kompozisyonu oluşturuyorum. Kompozisyonu oluşturduktan sonra da yapacağım heykeli çalışmaya başlıyorum" dedi. 'YURT DIŞINDAN TALEP VAR' Ürünlerine çok sayıda talebin olduğunu kaydeden Sever, "Yurt içi ve yurt dışından taleplerimiz var. Amerika'ya çalıştığım heykellerim var. Yurt içinde genellikle iç mimarlıklarla çalışıyorum. Bahçe heykellerine bir talep var ve bende elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İşime yarayacak bütün hurdayı kullanıyorum. Çivilerle yaptığım heykel üzerinde 4 ay çalıştım. Bu heykellerin yapımı tabi kolay olmuyor. Üzerinde uzun uğraş veriyorum" diye konuştu.

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