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Çivili cinayet şüphelisine ev hapsi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

AMBULANS ÇAĞIRIP, TAMPON YAPMIŞ İzmir'in Buca ilçesinde, eski eniştesi Ferzande Güzel'i, bacağına çivi saplayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede hakkında ev hapsi kararı verilen Kadir S.'nin, ifadesi ortaya çıktı.

AMBULANS ÇAĞIRIP, TAMPON YAPMIŞ
İzmir'in Buca ilçesinde, eski eniştesi Ferzande Güzel'i, bacağına çivi saplayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede hakkında ev hapsi kararı verilen Kadir S.'nin, ifadesi ortaya çıktı. Güzel ile bir hafta önce telefonda konuştukları ve karşılıklı küfürleşmelerin yaşandığı öğrenilirken, Kadir S.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda, "Olayın yaşandığı günün erken saatlerinde de kavga etmiştik. Ben ona açık açık, 'Seninle kavga etmeyeceğim' dedikçe beni zorladı. Olay anından önce de ben yine kaçtım ama beni kovalayıp yakaladı, mecburen kavga etmeye başladık. Boğuşmaya başladıktan sonra, yere düştüm. Kendimi korumak için yerde gördüğüm çiviyi aldım. Yanımda taşımıyordum. Amacım kimseyi öldürmek değil, sadece kendimi korumaktı. Bu yüzden de çiviyi ona çok zarar vermeyeceğini düşünerek baldır tarafından batırmayı denedim. Damarına gelince böyle bir durum yaşandı. Tabii ki üzgünüm ama ben sadece kendimi korumak istedim. Ferzande Güzel'in kan kaybettiğini görünce, üzerimdeki ceketi çıkarıp kanın akmasını engellemek için tampon yaptım. Ambulansı arayan da benim, ölmesini isteseydim bunları yapmazdım" dediği öğrenildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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