Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

"Tabiat parkı olmasından dolayı burada her şey tabii. Orman içerisinde yeşiliyle, ağacıyla, gölüyle güzelliklere sahip bir ortam. Ayrıca ilçemizde 740 yıllık bir çivisiz cami var. O da turizme kazandırdığımız bir tarihi kültürel mirasımız. Bu tabiat ortamında çivisiz ve ahşap bir mimaride mescidin olmasından daha tabi bir şey olamazdı. Aynı zamanda hanımların da namaz kılabileceği bir bölüm var. Tamamen teknolojik olarak çağın bütün teknik imkanlarıyla donatıldı. Isıtma ve ses sitemiyle rahat bir ortam oluşturuldu."