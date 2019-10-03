HABER

'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, çiftçilerin 100 yıl önce çivi kullanmadan, tahtaların birbirine geçirilmesiyle imal ettiği tahıl ambarları, zamana yenildi.

'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi

Alparslan ÇINAR- Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, çiftçilerin 100 yıl önce çivi kullanmadan, tahtaların birbirine geçirilmesiyle imal ettiği tahıl ambarları, zamana yenildi.
Örtü altı yaş sebze- meyve ve tahıl üretim merkezlerinden Kumluca'da çiftçiler; tarlalarına ektikleri buğday, arpa, yulaf, mısır gibi tahılları kışın soğuktan, yazın ise nemden ve sıcaktan korumak için tahıl ambarları inşa etti. 100 yıl önce, çivi çakılmadan, tamamen birbirine geçmeli tahtalardan inşa edilen ve ayakta kalan birkaç ambar, bugünlerde atıl kaldı. Değişen ekonomik şartlarla ihtiyaç kalmadığı için kullanılmadığı belirtilen ambarların mimari yapısının koruması ve içinin hala yeni gibi duruyor olması ise dikkati çekti.
Ambarlardan 3'ünün sahibi Osman Durman, ambarların dedesinden kendisine kaldığını söyledi. Ambarların eskiden çok aktif kullanıldığını, şimdilerde önemini yitirdiğini belirten Durman, "Buğday, arpa, mercimek gibi tahılları tarladan eşeklerin sırtında getirip buraya dökerdik. Yıllarca bozulmadan kalırdı" dedi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise eskiden yöre halkının hemen hepsinin evinde bu ambardan olduğunu, içinin de küçük odacıklardan oluştuğunu söyledi. 90-100 sene önce çiftçilerin tahıllarını bu ambarlarda sakladığını anlatan Başkan Kökçe, "Bu ürünler dış etkenlerden hiç etkilenmezdi. Şu an pek kullanılmıyor. Daha çok sahip çıkmamız lazım. Teknoloji gelişince bunlara çok ihtiyaç kalmadı. Bunların yapılması aylarca sürerdi. Önceki yıllar kadar değeri kalmadı" diye konuştu.
İklim şartlarına uyum sağlamak için katran ağacından yapılan tahtalara çivi çakılmadığını aktaran Kökçe, bu sayede birbirine geçme yapıların uzun yıllar dayanıklılığını koruyabildiğini kaydetti.
Öte yandan Güzören Mahallesi'ndeki 10 ambardan yalnızca 1'inin içinde buğday olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılarKonsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılar
Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliğiKüre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da yine aynı manzara!

Adana'da polis servisine düzenlenen saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Hain saldırının ayrıntıları ortaya çıktı!

Muğla-Antalya yolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Yolcu otobüsünde yangın!

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Ankara'da sahte içki operasyonu! Öğrencilerin gittiği mekanlara satmışlar

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.