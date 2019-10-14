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Çivril’de kuduz karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hayvan çiftliğinde görülen kuduz vakasının ardından mahalleye hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklanarak, bölge karantinaya alındı.Çivril ilçesinin Menteş Mahallesi’nde bulunan özel bir büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen kuduz vakası olayının ardından kontrol altına alınan çiftlik ve bulunduğu mahalleye hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hayvan çiftliğinde görülen kuduz vakasının ardından mahalleye hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklanarak, bölge karantinaya alındı.
Çivril ilçesinin Menteş Mahallesi’nde bulunan özel bir büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen kuduz vakası olayının ardından kontrol altına alınan çiftlik ve bulunduğu mahalleye hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce çiftlik içerisinde bulunan bir inekte görülen kuduz durumu sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çevrede ilaçlama çalışması başlattı. İnekten alınan numuneler İzmir’de kontrol edilmesinin ardından hastalığın kuduz vakası olduğu belirtildi. Çiftlik denetim ve kontrol altına alınırken, Menteş Mahallesi’ne hayvanların giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi. İddialara göre, kuduz hastalığının çiftliğe giren bir tilkiden bulaştığı öğrenildi.

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