HABER
  4. Çivril'de 'şap' nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

Çivril'de 'şap' nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı 21 gün süreyle kapatıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı 21 gün süreyle kapatıldı.
Çivril ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı hayvanlarda yapılan incelemede şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmaması amacıyla ilçedeki canlı hayvan pazarı geçici süreyle ticarete kapatıldı. Pazarın 21 gün süreyle kapalı kalacağı belirtildi. Çivril Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlçemizde bir mahallede çıkan şap hastalığı neticesinde hayvan pazarımız tedbir amaçlı veteriner hekimlerimiz tarafından hastalık söndürülene kadar bir süreliğine kapatılmıştır. Açılış zamanı vatandaşlarımıza bildirilecektir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltıŞüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı
Halkbank’a Davaya Katılmadığı Her Gün İçin Para Cezası İstemiHalkbank’a Davaya Katılmadığı Her Gün İçin Para Cezası İstemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.