Çivril'de 'şap' nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı 21 gün süreyle kapatıldı.

Çivril ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı hayvanlarda yapılan incelemede şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmaması amacıyla ilçedeki canlı hayvan pazarı geçici süreyle ticarete kapatıldı. Pazarın 21 gün süreyle kapalı kalacağı belirtildi. Çivril Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlçemizde bir mahallede çıkan şap hastalığı neticesinde hayvan pazarımız tedbir amaçlı veteriner hekimlerimiz tarafından hastalık söndürülene kadar bir süreliğine kapatılmıştır. Açılış zamanı vatandaşlarımıza bildirilecektir" denildi.

