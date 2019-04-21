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Çizgi film "Hızlı Ayaklar" 23 Nisan'da ekranda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan Türkiye'nin ilk spor odaklı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar", MinikaGO kanalında gösterilecek - Filmde, baş karakter Ali'nin olimpiyatta yarışabilecek seviyede olduğunun anlaşılması ve kendisini bir anda spor okulunda bulması anlatılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan Türkiye'nin ilk spor odaklı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar", 23 Nisan'da ekranda olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı salı günü MinikaGO kanalında gösterilecek çizgi film, saat 18.00'de başlayacak.

Türk çizgi film dünyasında ilk kez spor odaklı bir macerayı miniklerle buluşturacak "Hızlı Ayaklar", çocuklara, spor yapma, dostluk ve ortak hedef için mücadele etmenin önemini öğretmeyi hedefliyor.

"İstanbul Muhafızları", "Nane ile Limon" ve "Cille"nin yapımcılarından Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıkan "Hızlı Ayaklar"da karakterler Ali, Hasan, Zeynep, Hatice ve Yusuf, Türkiye'nin gelecekteki madalya umutları olmak ve olimpiyatlara damga vurmak için mücadele ediyor.

Bakanlığın yanı sıra güreş, atletizm ve tekvando federasyonlarının da katkı sağladığı çizgi filmde yetenek tarama testine giren Ali'nin, fiziksel özellikleri ve yetenekleriyle olimpiyatta yarışabilecek seviyede olduğunun anlaşılması ve kendisini bir anda spor okulunda bulması anlatılıyor.

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