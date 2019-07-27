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Çizgi film karakteri gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

Ankara NATA VEGA AVM’de çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenlendi.Ankara NATA VEGA AVM’de çocuklar için lisanslı Kral Şakir etkinliği düzenlendi.

Ankara NATA VEGA AVM’de çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenlendi.
Ankara NATA VEGA AVM’de çocuklar için lisanslı Kral Şakir etkinliği düzenlendi. Çocukların çizgi film karakteri Kral Şakir ile bir araya geldikleri etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
Etkinlikte çizgi film karakteri Kral Şakir ve arkadaşlarıyla bir araya gelen çocuklar dans edip, şarkılar söyledi. Çocukların mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdikleri de etkinlikte aileler de keyifli vakit geçirdi. Bu etkinliği heyecanla beklediklerini belirten aileler, bu tür etkinliklerin çocukların hafta sonunu güzel geçirmesine katkı sağladığını ifade ettiler.
Etkinlik, 28 Temmuz Pazar Günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00’de 3’er seans olmak üzere NATA VEGA AVM’de çocuklarla buluşacak.

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