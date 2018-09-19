Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Gözleri için birçok iltifat da alan 2 yaşındaki kız, bir gün kör olabilme tehlikesiyle karşı karşıya.

200.000 kişide görülen hastalığa yakalandı

1 / 21 2 yaşındaki Mehlani Martinez isimli küçük kız görenleri şaşırtan bir hastalıktan muzdarip.

2 / 21 Küçük kızın göz bebekleri normalden çok daha büyük bir görünüme sahip. Axenfeld-Gieger sendromu adı verilen hastalığa sahip olan kızın gözleri doğuştan çizgi film karakteri gibi görünüyor.

3 / 21 Nadir görülen bu genetik bozukluk dünyada yaklaşık 200.000 bebekte görülüyor. Göz irislerinin az geliştiği bu rahatsızlıkta, yüksek göz basıncı körlüğe dahi neden olabiliyor.

4 / 21 Gözleri aşırı derecede hassas olduğundan ve ışıktan fazla etkilendiğinden dışarıda güneş gözlüğü takmak zorunda kalan Mehlani, bu hastalığı yüzünden bir gün kör olma tehlikesiyle karşı karşıya.

5 / 21 Mehlani doğduğunda büyük gözlerini oldukça seven annesine kızının bir hastalığa sahip olduğu söylenmemişti. Aile üyeleri onun olağan dışı gözlerini fark etti, ancak anneye hiçbir şeyden bahsetmediler.

6 / 21 Mehlani aynı zamanda "glokom" adı verilen ikinci bir hastalığa yakalanma riskine de sahip.

7 / 21 Glokom, gözün önündeki boşluğa neden olan, optik sinirlere zarar veren ve görme kaybına yol açan bir dizi hastalığa neden olan bir rahatsızlık olarak biliniyor.

8 / 21 Küçük kız, 5 aylıkken olduğu bir ameliyat sayesinde şu an hala görme yetisini koruyor. Fakat tehlike hala devam ediyor.

9 / 21 Twitter'da şöhrete kavuştu Axenfeld-Rieger sendromuna sahip dünyadaki 200.000 insandan biri olan Mehlani'nin şöhreti, annesinin açtığı Twitter hesabı sayesinde daha da yayılmış durumda.

10 / 21 Küçük kızın annesi Karina ise "İnsanlar her zaman onun güzel ve tatlı olduğunu söylüyor. Fakat gözlerinde farklı bir şeyler olduğunu söylediklerinde üzülüyorum" diye konuştu.

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