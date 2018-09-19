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Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

"Axenfeld-Gieger sendromu" adı verilen hastalıktan muzdarip Mehlani Martinez isimli küçük kız, şaşırtıcı derecede büyük göz bebekleriyle görenleri hayrete düşürüyor.

Gözleri için birçok iltifat da alan 2 yaşındaki kız, bir gün kör olabilme tehlikesiyle karşı karşıya.

200.000 kişide görülen hastalığa yakalandı

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2 yaşındaki Mehlani Martinez isimli küçük kız görenleri şaşırtan bir hastalıktan muzdarip.
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Küçük kızın göz bebekleri normalden çok daha büyük bir görünüme sahip. Axenfeld-Gieger sendromu adı verilen hastalığa sahip olan kızın gözleri doğuştan çizgi film karakteri gibi görünüyor.
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Nadir görülen bu genetik bozukluk dünyada yaklaşık 200.000 bebekte görülüyor. Göz irislerinin az geliştiği bu rahatsızlıkta, yüksek göz basıncı körlüğe dahi neden olabiliyor.
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Gözleri aşırı derecede hassas olduğundan ve ışıktan fazla etkilendiğinden dışarıda güneş gözlüğü takmak zorunda kalan Mehlani, bu hastalığı yüzünden bir gün kör olma tehlikesiyle karşı karşıya.
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Mehlani doğduğunda büyük gözlerini oldukça seven annesine kızının bir hastalığa sahip olduğu söylenmemişti. Aile üyeleri onun olağan dışı gözlerini fark etti, ancak anneye hiçbir şeyden bahsetmediler.
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Mehlani aynı zamanda "glokom" adı verilen ikinci bir hastalığa yakalanma riskine de sahip.
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Glokom, gözün önündeki boşluğa neden olan, optik sinirlere zarar veren ve görme kaybına yol açan bir dizi hastalığa neden olan bir rahatsızlık olarak biliniyor.
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Küçük kız, 5 aylıkken olduğu bir ameliyat sayesinde şu an hala görme yetisini koruyor. Fakat tehlike hala devam ediyor.
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Twitter'da şöhrete kavuştu

Twitter'da şöhrete kavuştu
Axenfeld-Rieger sendromuna sahip dünyadaki 200.000 insandan biri olan Mehlani'nin şöhreti, annesinin açtığı Twitter hesabı sayesinde daha da yayılmış durumda.
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Küçük kızın annesi Karina ise "İnsanlar her zaman onun güzel ve tatlı olduğunu söylüyor. Fakat gözlerinde farklı bir şeyler olduğunu söylediklerinde üzülüyorum" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Axenfeld-Gieger sendromu ilginç hastalıklar

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