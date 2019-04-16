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Çizgi film karakterleri çocuklarla "konuşuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Konya'da bir teknoloji firması, üç boyutlu modelleme ile insan ve hayvan hareketlerini dijital ortama aktaran "motion capture" sistemi ile çizgi film karakterlerini çocuklarla konuşturuyor - Firmanın sahibi Muhammed Said Çelik: - "Çocuklar, hayranlıkla izledikleri çizgi film ve animasyon karakterleriyle rahatlıkla konuşabiliyor. Biz de bu konuşmanın arasına eğitici ve öğretici bilgiler yerleştiriyoruz. Böylece bu bilgiler çocukların zihin dünyasında daha kalıcı hale geliyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da bir teknoloji firması, üç boyutlu modelleme ile insan ve hayvan hareketlerini dijital ortama aktaran "motion capture" sistemi sayesinde çizgi film karakterlerini çocuklarla konuşturuyor.

Firmanın sahibi Muhammed Said Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizgi film animasyonu üzerine faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bugüne kadar birçok çizgi film projesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Çizgi filmin daha hızlı yapılmasını sağlamak için motion capture adında bir yöntem kullanıyoruz. Bu sistem, 'hareket yakalama' anlamına geliyor. Daha gerçekçi üç boyutlu modelleme için insan ve hayvan hareketlerini kaydedebilme, yani video haline getirme özelliğine sahip. Sensörlerin olduğu elbiseyi giyen ekip arkadaşımızın hareketleri ve konuşmaları, yansıtılan ekranda birebir karakterde canlandırılıyor. Yani arkadaşımızın her hareketini çizgi film karekterinde görebiliyorsunuz. Bu yöntemle çizgi filmlerimizi daha hızlı yapabiliyoruz."

- "Çocuklar son derece memnun kaldı"

Çelik, "motion capture" cihazının henüz yaygın olarak kullanılmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sistemi eğitimde kullanarak çocuklarla canlı bağlantı kuruyoruz. Şu anda projemizi gerçekleştirdik. Konya'da ve İstanbul'da yaklaşık 10 özel okula hizmet verdik, vermeye de devam ediyoruz. Çizgi film animasyonu çocukların dünyasında çok büyük bir yere sahip. Bu yüzden bunu da eğitim amaçlı olarak kullanıyoruz. Çocukların ekran vasıtasıyla animasyon ya da çizgi film karakterleriyle konuşmalarını ve karşılıklı soru sormalarını sağlıyoruz. Çocuklar son derece memnun kaldı. Çocuklar, hayranlıkla izledikleri çizgi film ve animasyon karakterleriyle rahatlıkla konuşabiliyor. Biz de bu konuşmanın arasına eğitici ve öğretici bilgiler yerleştiriyoruz. Böylece bu bilgiler çocukların zihin dünyasında daha kalıcı hale geliyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor."

- Kung Fu Panda çocuklarla konuştu

Konya'da bir özel okulda uygulanan "motion capture" yöntemiyle 250 çocuk, sevilen çizgi film karakteri Kung Fu Panda ile konuştu. Bir sınıfta toplanan öğrenciler ekrana yansıtılan görüntüde Kung Fu Panda ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Kung Fu Panda'nın sempatik hareketlerine kahkahalarla eşlik eden öğrenciler, çizgi film karakterine en çok sevdiği yiyeceği sordu. Pandanın, bamya yemeğinden hoşlandığını söylemesi üzerine çocuklar, karakteri alkışladı.

Okulun müdürü Barış Çağlayan Çakır ise eğitimde teknolojik altyapıya önem verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin böyle bir eğitimden keyif duyduğunu anlatan Çakır, "Velilerimizden çok güzel dönüşler aldık. Çocuklar televizyonda gördükleri çizgi film karakterlerinin kendileriyle konuşmasıyla son derece mutlu oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çizgi film Konya Movie Capture Muhammed Said Çelik

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