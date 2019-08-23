Çizgi romanlar bu kez Kadıköy'de çizilecek

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Belediyesi’nin düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2’inci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor. Festival yerli ve yabancı çizerlerin de katılımıyla renkli görüntülere sahne olacak.

İstanbul Kadıköy Lisesi ve Moda Teknik Lisesi’nde gerçekleşecek Çizgi ve Sahaf Günleri edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği yapacak. İstanbul Kadıköy Lisesi’ndeki Çizgi Günleri’nde Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi renkli etkinlikler yer alacak. 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde çizgi ve sahaf dünyasının önemli isimleri kitapseverlerle birlikte olacak.

“FESTİVALE GELENLER RENKLİ BİR DÜNYA İLE KARŞILAŞACAKLAR”

Çizgi ve Sahaf festivaline herkesi davet eden stant görevlisi Şener Küçükkaplan, "Mizah ve çizgi roman bizim hayata tutunmamızı sağlayan şeylerden bazılarıdır. Hayallerimizle yaşıyoruz ve bu hayalleri ortaya onlar çıkarıyor. Bunu sadece Kadıköy Belediyesinin değil bütün belediyelerin desteklemesi gerekiyor. Burada olmaktan mutluyuz. Birçok yayın evi de burada olacak. Hepsine ulaşabilmek için herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Buraya geldiklerinde renkli bir dünya ile karşılaşacaklar. Hayalleriyle, geçmişleri ile karşılaşacaklar. Benim gibi 46 yaşında olup okumayı Gırgır Dergisi ile öğrenenler, onun devamı olan mizah dergileri ile karşılaşacaklar. İnsanların bu festivale gelmemeleri hata olur” diye konuştu.