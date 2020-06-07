Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza

Dandırmaz köyü kırsalında geçen hafta, 4 kişi nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlan, daha sonra aynı kişiler tarafından av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü. Sırtlanı öldüren kişiler daha sonra çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Tepkiye yol açan olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler A.S., H. T., Ö.Ö. ve H.S.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin lira idari para cezası verildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında, adli soruşturma da başlatıldı.

DHA

