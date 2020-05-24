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Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp tüfekle öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı. Ardından da kanlar içinde kalan sırtlanı av tüfeği ile vurup öldürdü. Ölü sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 kişiyi yakalamak için jandarma araştırma başlattı.

Dandırmaz köyü kırsalında dün gece, kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek, öldürdü. Bununla da yetinmeyip, öldürdükleri sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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