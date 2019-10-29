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Cizre Belediye Başkanı HDP'li Zırığ görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

  Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Zırığ'ın yerine, Valilik tarafından Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu Başkanvekili olarak görevlendirildi.
Cizre'de 31 Mart yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alındı. Valilik tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.
Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada ise görevden alınan Zırığ hakkındaki terör soruşturmaları hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1638 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçlarından soruşturmasının devam ettiği, hakkında terör suçlaması bulunan kişilere yönelik 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/4608 sayılı soruşturmasının devam ettiği, Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/18 esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında 'Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı anlaşılmıştır. Şırnak ili Cizre ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca ve yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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Haber: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA) -

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