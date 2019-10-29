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Cizre Belediyesi’ne kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cizre Belediye Başkanı Zırığ hakkında, “Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan soruşturmanın devam ettiği ve “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı kaydedildi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.
Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cizre Belediye Başkanı Zırığ hakkında, “Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan soruşturmanın devam ettiği ve “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı kaydedildi. Açıklamada, “Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca ve yine aynı Kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

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