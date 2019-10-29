Cizre Belediyesi’ne kayyum atandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Zırığ görevden alındı. Zırığ hakkındaki soruşturmalar nedeniyle yerine Şırnak Valiliği tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu Belediye Başkanvekili olarak atandı.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Zırığ hakkında "suçu ve suçluyu övme ve terör örgütü propagandası yapma” soruşturmaları devam ettiği ve "terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı gerekçesiyle "geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı” belirtildi.

HDP'li Mehmet Zırığ, 31 Mart'taki yerel seçimlerde oyların yaklaşık 77'sini alarak Cizre Belediye Başkanı seçilmişti.

Mehmet Zırığ da, Twitter hesabından "Cizre halkı size asla boyun eğmeyecek” ifadesiyle İçişleri Bakanlığı'nın görevden alınmasına dair yazısını paylaştı.

Zırığ'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması ile birlikte, 31 Mart'tan bu yana üçü büyükşehir olmak üzere toplam 13 HDP'li belediye başkanının yerine kayyum getirilmiş oldu.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının 19 Ağustos'ta görevden alınarak, HDP'li siyasetçilerin yerine bu illerin valilerinin görevlendirilmesi Avrupa'da da tepki toplamıştı.

DW/JD,HS

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