Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Cizre’de gözaltına alınıp silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen dört sağlık çalışanı ile ilgili bazı sitelerde yayımlanan “Cizre’de dört sağlıkçı on yaşında bir çocuğu tedavi ettikleri için tutuklandı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan dört şüpheli şahsa ilişkin internet ortamında bazı sitelerde yer alan haberlerle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve kanunlarımızla tanınıp korunan adil yargılama hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesinin, ilgililerin kişilik hakları ve soruşturmanın gizliliği ilkeleri göz önünde bulundurularak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yazılı olarak basın açıklaması yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu sitelerde “Cizre’de dört sağlıkçı on yaşında bir çocuğu tedavi ettikleri için tutuklandı”, Cizre’de sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde on yaşında yaralı bir şahsın tedavisini özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleştiren ve yaşam haklarını koruyup, yaptıkları görevin gereğini yerine getiren sağlık personelleri A.T., Ş.E., A.K., N.S. tutuklandı” şeklinde haberler yer almışsa da şüpheliler A.T., Ş.E., A.K. ve N.S. hakkında 2 Ağustos 2019 günü gözaltı kararı verilmiş ve şahısların ikamet ile iş yeri adreslerine arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda ele geçen suç unsurları ve dijital materyallere el konulmuş olup, dijital materyallerin CMK’nın 134. maddesi kapsamında incelenme işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin gerçekleştirmiş oldukları tedavi özel bir sağlık kuruluşunda yapılmamış olup tedavinin yapıldığı yerin PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının 2015 yılında Cizre’de yaşanan operasyon sürecinde yoğun olarak örgütsel faaliyetlerde kullanılan bir yer olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma titizlikle,genişletilerek ve çok yönlü olarak dosyada bulunan kısıtlılık kararı doğrultusunda gizlilikle ve gerektiği gibi devam etmektedir.Yürütülen soruşturmalarda yapılan iş ve işlemler hakim ve savcıların kişisel tutum ve davranışları olmayıp yasalar çerçevesinde hareket edilmektedir" denildi.