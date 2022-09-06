HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cizre'de enişte dehşeti: 1 ölü 2 yaralı

Cizre'de enişte dehşeti: 1 ölü 2 yaralı

06.09.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Enişte, kayınbiraderine ve kayınbiraderinin iki kuzenine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine ise zırhlı araçlarla çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cizre'deki olay dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Zeki Y. ve kayınbiraderi Reber Bilic arasında tartışma yaşandı.

ENİŞTE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmaya Bilic'in iki kuzeni de dahil olunca olay silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada Zeki Y. belinden çıkardığı silahla kayınbiraderi Reber Bilic’i öldürdü, iki kuzenini de yaraladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan kavganın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Silahlı saldırıda Reber Bilic kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kuzenleri M.B. ile M.B. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AW705939_01

Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan Zeki Y.’yi ve olaya karıştığı iddia edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulunduBelediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu
Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalarMilyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar
Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çektiKürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti
Anahtar Kelimeler:
Cizre Silahlı çatışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Yarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda buldu

Yarım milyondan fazla para! Arabayla giderken yolda buldu

İlginizi Çekebilir

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.