HABER

Cizre yatırımlarla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzura kavuşan Şırnak'ın Cizre İlçesinde yapımı tamamlanan otel hizmete açıldı - Girişimci Kamil Atak: "Huzur ve güvene kavuşan ilçemiz gelişmeye başladı. Devletimizin kararlı duruşu sayesinde Cizre'de terör sona erdi"

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlar ile teröristlerden arındırılan Şırnak'ın Cizre İlçesi, yatırımlarla adından söz ettiriyor.

Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehirlere taşıyan PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu"nun ardından huzura kavuşan, görevlendirme yapılan belediyenin gerçekleştirdiği projelerle çehresi değişen Cizre'de yapımı tamamlanan otel hizmete açıldı.

Aynı zamanda eski belediye başkanı olan girişimci Kamil Atak tarafından Nur Mahallesi İdil Caddesi üzerinde yapılan otelin açılışında bir konuşma yapan Şırnak Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, Cizre'nin huzura kavuşmasıyla hızla geliştiğini işaret etti. Efendioğlu, "Devlet olarak yatırımcılara desteğimiz sonsuz. Onların önünü açmak için gerekeni yapacağız." dedi.

Kamil Atak da Cizre'nin kalkınmasına destek olmak için otel yaptığını söyledi.

Teröristlerin saldırıları dolayısıyla ilçenin büyük zarar gördüğünü vurgulayan Atak, "Huzur ve güvene kavuşan ilçemiz gelişmeye başladı. Devletimizin kararlı duruşu sayesinde Cizre'de terör sona erdi. Rabb'im bir daha bu huzuru bozdurmasın." ifadelerini kullandı.

Törene Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen de katıldı.

PARTNERFilm sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...Film sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...
Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştuŞarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu
'Yeşil Altın'da hasat zamanı'Yeşil Altın'da hasat zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cizre

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.