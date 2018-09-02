Cizre yatırımlarla buluşuyor

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlar ile teröristlerden arındırılan Şırnak'ın Cizre İlçesi, yatırımlarla adından söz ettiriyor.
Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehirlere taşıyan PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu"nun ardından huzura kavuşan, görevlendirme yapılan belediyenin gerçekleştirdiği projelerle çehresi değişen Cizre'de yapımı tamamlanan otel hizmete açıldı.
Aynı zamanda eski belediye başkanı olan girişimci Kamil Atak tarafından Nur Mahallesi İdil Caddesi üzerinde yapılan otelin açılışında bir konuşma yapan Şırnak Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, Cizre'nin huzura kavuşmasıyla hızla geliştiğini işaret etti. Efendioğlu, "Devlet olarak yatırımcılara desteğimiz sonsuz. Onların önünü açmak için gerekeni yapacağız." dedi.
Kamil Atak da Cizre'nin kalkınmasına destek olmak için otel yaptığını söyledi.
Teröristlerin saldırıları dolayısıyla ilçenin büyük zarar gördüğünü vurgulayan Atak, "Huzur ve güvene kavuşan ilçemiz gelişmeye başladı. Devletimizin kararlı duruşu sayesinde Cizre'de terör sona erdi. Rabb'im bir daha bu huzuru bozdurmasın." ifadelerini kullandı.
Törene Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen de katıldı.
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