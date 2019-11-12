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Cizre'de 1,5 ton kaçak çay ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 1,5 ton çay ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Cizre'de 1,5 ton kaçak çay ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 1,5 ton çay ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Cizre ilçesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Sur Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1,5 ton çay ele geçirdi. Kaçak çaya el konulurken, ev sahibi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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