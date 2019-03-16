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Cizre'de 200 lise öğrencisi puzzle yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılayı, İlçe Milli Eğitim ve Hamilik Okulu Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 'Yap ama bozma' etkinliğinde 200 öğrenci puzzle yaptı.

Cizre'de 200 lise öğrencisi puzzle yaptı

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılayı, İlçe Milli Eğitim ve Hamilik Okulu Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği 'Yap ama bozma' etkinliğinde 200 öğrenci puzzle yaptı.
Cizre Fen Lisesi Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte 200 lise öğrencisi bireysel ve takım halinde yapılan iki kategorideki yarışmada Cizre’nin efsanevi aşıkları 'Mem-u Zin' ve tarihi 'Cizre Kırmızı Medrese' yapbozlarını 30 dakika içinde yapmaya çalıştı. Cizre'de 'Yap ama bozma' adıyla ilk kez düzenlenen yapboz yarışmasında birinciye 800 TL, ikinciye 700 TL ve üçüncüye 600 TL para ödülü verildi.
Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kızılay Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Kamile Canbay, "Bu yarışma Cizre’de ilk kez düzenleniyor. Özel bir ismi var 'Yap ama bozma' sevgi bizim sembolümüz olsun. Cizre’ye özel bir manası var. Ama bence Türkiye’ye özel bir manası var. İsmi kurgularken Cizre gerçeklerini ve ülkemizin güzelliğine konsantre olmaya çalıştık. Bozmak kolay yapmak zordur. İlerlemek için sürekli yapmak lazım. O yüzden de biz yap ama bozma dedik. Sevgi birleştiren bir şey ve bir sevgi bin sevgiyi getirir. Sonrada gelse bile o bin sevgi o bir sevginin kapısını açar. Bugün bu yarışma ile yüzlerce genci bir araya getirip bunu adeta bütün ülkemize ve dünyaya haykıran ve bunu bir yarışma konsepti ile kuran bir kurgu kurdu. İnşallah bundan sonra da Cizre merkezinde bütün bölgeyi ve ülkeyi içine alabilecek şekilde halkayı genişleterek ilerleyecek" dedi.
Cizre Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elif Tüzün ise "Cizre kökleri Hz. Nuh’a kadar uzanan, tufanın bittiği Cudi Dağı karşısındaki ova da yer alan beşeriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş bir şehirdir. Asırlar boyu kenarında kadim medeniyetlerin yer aldığı Dicle Nehri'nin incisi, Sümer ve Asur destanlarının odağı, İskender ordularının ve İpekyolu'nun güzergahı olan Cizre, Roma ve Pers gibi iki dev imparatorluğun paylaşılmayan sınır kalesi olmuştur. Tarihten bugün Cizre bilim adamları ilk İslam bilim adamı olan İsmail Ebu'l-iz El Cezeri'nin memleketi olan Cizre, onun gibi nice alimler yetiştirmiş bir şehirdir. Sayısız evliyalar bulunan Cizre, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek yaşanmış gerçek aşk hikayesinin yaşandığı şehirdir. Mem-u Zin'in destansı aşklarını yerden başlayıp gökten biten Mem-u Zin aşkının yaşandığı şehir olarak tarih literatüründe yerini bulmuş bir şehirdir" diye konuştu.
Yarışmada birinci olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Evin Öncel de çok heyecanlı olduğunu ve parçaları birleştirmenin kendisine ayrı bir heyecan verdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Cizre'de 200 lise öğrencisi puzzle yaptıCizre'de 200 lise öğrencisi puzzle yaptıCizre'de 200 lise öğrencisi puzzle yaptıCizre'de 200 lise öğrencisi puzzle yaptı

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