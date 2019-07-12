Cizre'de 7 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak) ,(DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrol noktasında durdurulan araçta, 7 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre'den Batman'a kaçak malzeme götürüleceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yol kontrol uygulaması düzenledi. Durdurulan araçlardan birinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 bin 520 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların imha edileceği bildirildi.

