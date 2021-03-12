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Cizre’de bebek hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı

12.03.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Şırnak merkezden Cizre ilçesine bebek hastayı taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Şırnak merkezden Cizre ilçesine bebek hastayı taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ambulansta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Cizre-Şırnak karayolu Bozalan TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’tan Cizre’ye bebek hasta taşıyan 73 EC 602 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cizre girişinde yan yattı. Devrilen ambulansta bulunan bebek hasta, yakını, sağlık çalışanları ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından hasta bebek ve yakını olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Cizre Devlet Hastanesine nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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