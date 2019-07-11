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Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine bombalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde devriye gezen mahalle bekçilerine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 3 bekçi yaralandı.Nusaybin Caddesi Cumhuriyet Parkı’nda saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda terör örgütü mensupları tarafından çöp kutusuna konulan el yapımı patlayıcı devriye gezen mahalle bekçilerinin geçişi sırasında patladı.

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine bombalı saldırı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde devriye gezen mahalle bekçilerine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 3 bekçi yaralandı.

Nusaybin Caddesi Cumhuriyet Parkı’nda saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda terör örgütü mensupları tarafından çöp kutusuna konulan el yapımı patlayıcı devriye gezen mahalle bekçilerinin geçişi sırasında patladı. Meydana gelen patlamada 3 bekçi yaralanırken, park halinde bulunan bir çok araçta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan bombalı saldırının ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 3 bekçi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olay yeri ve çevresinde önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve terörle mücadele ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Polis saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine bombalı saldırı

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine bombalı saldırı

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine bombalı saldırı

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