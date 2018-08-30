Cizre'de Dicle Nehri'ne giren 2 işçi kayboldu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne serinlemek için giren işçiler Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24), akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Cizre ilçesi Kurtuluş köyü yakınlarında bulunan Dicle Nehri'nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren ve yol yapım işinde çalışan işçilerden Hasan Çağlayan ve Yasin Zengin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, iki işçiyi arama ve kurtarma çalışması başlattı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında, vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre’ye su altı arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi. Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı aileleri, vatandaşlar ve askerler teselli etmeye çalıştı. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti'de flaş gelişme! İl başkanlarına istifa çağrısı
ABD'de skandal iddia! Trump yönetimi iptal etti!
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü
1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu
Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil
Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat
Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Okuyucu Yorumları 0 yorum