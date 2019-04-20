Cizre’de engellilere yönelik ‘Biz de varız, söz bizde’ çalıştayı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Engelli Meclisi öncülüğünde ‘Biz de varız, söz bizde’ sloganıyla çalıştay düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen ve sosyal hizmet uzmanı Rıdvan Eviz, inşaat mühendisi Belkız Yetişir, karayolları bakım mühendisi M. Nuri Zan, Şırnak Engelliler Konfederasyonu Şırnak il temsilcisi Nolin Ürgen ve Cizre Engelli Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda engellilerin temel sorunları, hakları ve engellilerin önündeki engellerin kaldırılması konuları geniş bir biçimde ele alınıp bilgi alışverişinde bulunuldu.

Engellilerin yaşadıkları engel ve sorunları tartışmak ve çözüm yolları bulmak amacı ile çalıştay düzenlendiklerini belirten Cizre Engelli Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman, 4 bin 190 engellinin bulunduğu Cizre’de, engellilerin seslerini duyurması için böyle bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

“Kendimizi hayattan soyutlamak istemiyoruz”

Engelliler Konfederasyonu Şırnak il temsilcisi Nolin Ülger ise kendilerini hayattan soyutlamak istemediklerini söyledi. Ülger, “Ulaşmak istediğimiz yerlere yollarda sıkıntı yaşamdan ulaşmak istiyoruz. Çalıştayımızın amaçlarından biride kendini toplumdan soyutlamış arkadaşlarımızı topluma kazandırmaktır. Engelliler olarak beklediğimiz ve burada bulunmasını gerekli gördüğümüz yani muhatabımız olan kişiler katılmadı. Arkadaşlarımızın dile getirdikleri kadar bir çok sorunları var. Bizlerde bu amaçla arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Çalıştayımızın amacı da buydu zaten. Kelebekler uçunca özgürdüler. Engellilerin toplumdan mahrum edilmemeli. Onlarında bir hakkı olduklarını bilmeli o açıdan da bugünkü çalıştayımızı yaptık. Çalıştay güzel geçti ve inşallah gerekli yerlerle de iletişimimizi de sağlar” diye konuştu.