Cizre'de HDP'li Mehmet Zırığ, mazbatasını aldı

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ta, HDP'den Cizre Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Zırığ, mazbatasını alıp, görevine başladı.

HDP'den aday gösterildiği Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 38 bin 238 oy alarak, Cizre Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Zırığ, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Başkan Zırığ ile birlikte HDP'den belediye meclis üyesi seçilen 28 kişi de mazbatasını aldı. Mazbata töreni sonrası HDP Şırnak milletvekilleri Hasan Özgüneş ve Nuran İmir ile beraber belediye binasına gelen Başkan Zırığ'ı personel karşıladı. Belediye çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Zırığ, makamına geçti. Mehmet Zırığ, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınan Cizre Belediyesi eski Eş Başkanı Kadir Konur'dan görevi devraldı.

Devir telim töreninde konuşan Başkan Zırığ, seçimde alınan sonuçtan mutluluk duyduklarını söyledi. Bundan sonra en büyük uğraşının, Cizre halkına hizmet etmek olacağını belirten Zırığ, "Cizre halkı hizmetlerin en iyisine layıktır. Bizler de bu doğrultuda hizmet ederek, vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu güvene layık olmaya çalışacağız" dedi.

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