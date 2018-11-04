Cizre'de ilk defile ve Ferhat Göçer konseri

Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- GÜNEYDOĞU'da, geçmişte terör ve şiddet olayları ile anılan yerleşim birimlerinin başında gelen Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte ilk kez defile düzenlendi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcın, "Bu huzur ve güven ortamında vatandaşlarımız huzurla bu etkinliklere katılsınlar. Amacımız, güzel etkinliklerle bu kadim ilçemiz, tarihi, kültürü ve sanatıyla anılsın istiyoruz" dedi. Defileden sonra Ferhat Göçer'in verdiği konsere ilgi büyük oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda ilk kez bir defile ve konser düzenlendi. Cizre Şehir Stadı'nda düzenlenen 'Cizre Moda ile Buluşuyor' etkinliğinde, ünlü modacı Hafize Ayık'ın 'Yöresel kıyafetlerler modern tasarımlarla' defilesi izleyicilerin beğenisini topladı. Geçmişi gelecekle buluşturmak, değerlere sahip çıkmak, kültür mirasımızı yeni nesillere tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında, defilenin ardından sahne alan Ferhat Göçer, birbirinden güzel şarkılarla Cizrelileri coşturdu. Konsere ilgi gösteren Ferhat Göçer hayranları, şarkılara alkışlarla eşlik etti. Program sonrası Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, modacı Hafize Ayık ve Ferhat Göçer'e Cizre'yi simgeleyen hediyeler verdi.

'BİZ GÖNÜLLER ALMAYA GELDİK'

Yunus Emre'nin sözüyle konuşmasına başlayan Kaymakam Arıcan, Cizre'nin huzur ortamıyla anılmasını için çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Biz gönüller almaya geldik ve bu kadim ilçede tarihi ile kültürü ile derinlere dayanan bu ilçede bir farklı, bir güzel etkinliği daha burada yaşamış oluyoruz. İsteğimiz şudur, batıda, kuzeyde olan veya Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da olan bir etkinlikte burada olsun. Bu huzur ve güven ortamında vatandaşlarımız huzurla bu etkinliklere katılsınlar. Buradaki amacımız güzel etkinliklerle güzel ilçemiz, bu kadim ilçemiz tarihi ile kültürü, sanatı ile anılsın. Kadın giysilerinin modernize edilmiş şeklini de tarihten günümüze taşıyalım ve ülkemize hatta dünyaya tanıtalım" diye konuştu.

'HALK HAK ETTİĞİ HUZURA KAVUŞTU'

Etkinliğe katılan AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ise, terör odaklarının ilçeden arındırılmasıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğunu ifade ederek, "Bundan 3 yıl öncesine kadar sözde bu topluma farklı bir huzur getirmeye çalışanlar, bu toplumu nasıl bir kaos ortamına, nasıl bir savaş ortamına sürüklediğine hepimiz birlikte şahit olduk. Ama, bugün sizlerin de şahit olduğu gibi insanlar herhangi bir acı veya ızdırap için burada toplanmadılar. İnsanlar burada huzurun pekişmesi için ve huzurun tekrardan varolması için bu tür etkinliklere katılımlarını artırmaktadırlar. Cizre, Şırnak, Silopi, yüz yıllardan beri, bin yıllardan beri çok kültürlülüğünde aslında başkentliğini yapmış bir coğrafya olmasına rağmen PKK’nın burada varlık göstermesi ile beraber biz bu huzuru artık bulamaz olduk. Ama, devletin ve hükümetin sayesinde terör odakları mümkün mertebe arındırılırdı ve bu şehrin içerisinde devlete meydan okumaya çalışan bütün unsurlar bertaraf edildi ve halk hak ettiği huzura kavuştuk" diye konuştu.

Cizre'de ilk kez bir defilenin yapılmasının önemini anlatan modacı Hafize Ayık, "Burası muhteşem bir yer. Cizre’yi, halkını çok seviyorum. Çok sıcakkanlılar. Bu koleksiyonu burada yapmamızın amacı kadınların artık iş hayatına atılması, artık sosyalleşmesi için böyle bir şey düşündük. İlk defa Cizre’de defile yapılıyor. Bunu da ben yaptığım için çok mutluyum" dedi.