Cizre’de israilin Kudüs işgali kınandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dünya Kudüs Günü nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında, İsrail’in Kudüs işgali kınandı.

Mustazaflar Cemiyeti Cizre Şubesi tarafından Dünya Kudüs Günü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi. Nuh Nebi Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasına, HÜDA-PAR Merkez İstişare Kurulu Üyesi Nasuh Sevinik, Şırnak İl Başkanı Emcet Yalçın, Cizre ilçe Başkanı Ahmet Elçin, Silopi İlçe Başkanı Salih Gök, Memur-Sen ile Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan basın açıklamasını, Cüneyt Özdemir okudu. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid



