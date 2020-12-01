HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cizre’de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Cizre’de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

01.12.2020 21:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak’tan Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan ve plakası belirlenemeyen Zaza Coşkun yönetimindeki tır, Cizre Girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince 30 ton kömür yüklü tır önce karşı şeride ardından da şarampole yuvarlanıp yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale edip söndürürken, dorsenin altında kalan sürücü Zaza Coşkun ağır yaralı olarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan kazada tırdan geriye demir yığını kalırken, çevreye saçılan kömür torbaları iş makinesiyle başka bir tıra yüklenerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangınKırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de 1 asker kaza sonucu şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu arttı

Bitlis'te kaçak kazı yapan definecilere suçüstü! Bin adet sikke ele geçirildi

Defineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandı

1 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.