Cizre’de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak’tan Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan ve plakası belirlenemeyen Zaza Coşkun yönetimindeki tır, Cizre Girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince 30 ton kömür yüklü tır önce karşı şeride ardından da şarampole yuvarlanıp yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale edip söndürürken, dorsenin altında kalan sürücü Zaza Coşkun ağır yaralı olarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kazada tırdan geriye demir yığını kalırken, çevreye saçılan kömür torbaları iş makinesiyle başka bir tıra yüklenerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

