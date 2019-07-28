Cizre'de menfezde 3 kilo 700 gram esrar ele geçti

Sekvan KÜDEN/ CİZRE (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde menfezin altında üzeri kuru otlarla kapatılmış poşetlerde 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oçtepe köyünün Şabani mezrasında menfezde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, mezrada bulunan menfezlerde arama yaptı. Yapılan aramada menfezlerden birinin altında üzeri kuru otlarla kapatılan poşetlerde 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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