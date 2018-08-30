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Cizre'de nehre giren iki genç kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 20:03 | Son Güncelleme

Cizre'de nehre giren iki genç kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren iki genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş köyü yakınlarında Dicle Nehri'ne giren Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24), kısa süre sonra akıntıya kapıldı.

Gençlerin suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Çağlayan ve Zengin'i bulmak için çalışma başlattı. Gençlerin yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

İki genci arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma cizre Dicle Nehri

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