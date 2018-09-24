Cizre'de okulların çevresinde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, polisin okul önleri ve çevresinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 21 kişi uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.
Cizre ilçesinde, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim- öğretim döneminin başlaması ile okul önleri ve çevrelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi için özel harekat timlerinin desteği ile operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 9 bin 845 dolar, 8 bin 750 TL, 700 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 70 gram toz esrar, 19 ecstasy hap ele geçirildi.
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
Kırıkkale'de rehine krizi!
İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı
12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum