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Cizre'de okulların çevresinde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, polisin okul önleri ve çevresinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 21 kişi uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.  Cizre ilçesinde, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim- öğretim döneminin başlaması ile okul önleri ve çevrelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi için özel harekat timlerinin desteği ile operasyon gerçekleştirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, polisin okul önleri ve çevresinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 21 kişi uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.
Cizre ilçesinde, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim- öğretim döneminin başlaması ile okul önleri ve çevrelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi için özel harekat timlerinin desteği ile operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 9 bin 845 dolar, 8 bin 750 TL, 700 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 70 gram toz esrar, 19 ecstasy hap ele geçirildi.

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