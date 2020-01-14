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  4. Cizre’de park halindeki tır alev aldı

Cizre’de park halindeki tır alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde park halindeki tır henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde park halindeki tır henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevler arasında kalan tır, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre Cizre’de Küçük Sanayi Sitesi civarında bulunan bir tır parkındaki 73 DA 415 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevleri gören araç sahibi ve vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında araç kullanılmaz hala gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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