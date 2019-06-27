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Cizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde devriye görevi yapan polisleri taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltı

Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde devriye görevi yapan polisleri taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yafes Mahallesi'nde geçen Salı günü akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerini taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik bugün saat 05.00'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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Cizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltıCizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltı

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