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Cizre'de 'Sıfır Atık' projesi semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, kamu kurum çalışanları ve öğrencilere yönelik 'Sıfır Atık' projesi semineri düzenlendi.

Cizre'de 'Sıfır Atık' projesi semineri

Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, kamu kurum çalışanları ve öğrencilere yönelik 'Sıfır Atık' projesi semineri düzenlendi.
Cizre Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kamu kurum çalışanları ve ilçe merkezi ile bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere yönelik seminer düzenledi. Seminerde, projenin amaçları ve bugüne kadar yapılan çalışmalar anlatıldı. Seminerde sunum yapan proje eğitmeni Nesibe Gözüngü, "Öğrenciler, okul müdürleri, öğretmenler, sağlık personelleri ve polislere 'Sıfır Atık' projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Cizre'de daha önce böylesi bir çalışma yapılmamıştı. Temizlik açısından sloganımızı 'Temiz bir dünya, temiz bir yaşam, temiz bir nesil' olarak belirledik. Geri dönüşümlerle ilgili verdiğimiz seminerlerde öğrencilerden olumlu destek alıyoruz" dedi.

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Cizre'de 'Sıfır Atık' projesi semineriCizre'de 'Sıfır Atık' projesi semineri

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