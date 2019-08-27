HABER

Cizre’de şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çöp konteynırlarının yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.Cizre’de saat 23.00 sularında Şah Mahallesi Nurullah Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynırlarının yanına bırakılan şüpheli valiz çevredekilere korku dolu dakikalar yaşattı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çöp konteynırlarının yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.
Cizre’de saat 23.00 sularında Şah Mahallesi Nurullah Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynırlarının yanına bırakılan şüpheli valiz çevredekilere korku dolu dakikalar yaşattı. Şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler şüpheli valizin bulunduğu yeri, cadde ve sokakları güvenlik şeridi ile ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları valiz üzerinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra şüpheli valizi fünye ile patlattı. Patlatılan valizden çöp çıkarken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
Şüpheli valizin patlatılması esnasında polis anonslarla vatandaşları uyardı. Ancak olay yerine 500 metre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında oturan vatandaşların olayı çay içerek takip etmesi şaşkınlığa neden oldu. Valizin imha edilmesinin ardından yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

PARTNER Son trend 'pes' dedirtti! Son trend 'pes' dedirtti!
Kocaeli'de 2 otomobil kaza yaptı: 5 yaralıKocaeli'de 2 otomobil kaza yaptı: 5 yaralı
Samandağ’da korkutan yangınSamandağ’da korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.