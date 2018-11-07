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Cizre'de TIR'lar çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler Yusuf Balık ve Mehmet Onaç ağır yaralandı.

Ahmet AKKUŞ/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler Yusuf Balık ve Mehmet Onaç ağır yaralandı. Kaza, Şırnak'ın Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçeleri arasındaki İpek Yolu'nda dün gece meydana geldi. Yusuf Balık yönetimindeki 73 DD 148 plakalı TIR ile Mehmet Onaç yönetimindeki 47 PF 780 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki sürücü de araçlarında sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla Nusaybin, Cizre ve İdil itfaiye, 112 Acil ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralılar Yusuf Balık ve Mehmet Onaç, araçlardan çıkarılarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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