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  4. Cizre’de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Cizre’de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı yönden gelen başka bir tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı yönden gelen başka bir tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan şoförler ağır yaralandı.
Kaza, Cizre Nusaybin karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Mardin’in Nusaybin ilçesi istikametinden Cizre istikametine doğru ilerleyen Gazi K. yönetimindeki 33 DNN 78 plakalı alkol yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Zekeriya D. yönetimindeki 33 B 2641 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye erleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Gazi K. ve Zekeriya D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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