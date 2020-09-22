HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cizre’de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Cizre’de Trafik Kazası: 7 Yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 01:56 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçesinde Kamyonet ile Otomobil’in kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Şırnak’ın Cizre İlçesi Kurtuluş Köyü Zoran Mezrası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.Kaza,Cizre’ye Bağlı Kurtuluş Köyü Zoran Mezrası mevkiinde meydana geldi.Kurtuluş Köyü istikametinden Cizre’ye doğru gelmekte olan Yunus Sincar yönetimindeki 21 AE 231 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Duymak yönetimindeki 73 FG 339 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Sürücü Yunus Sincar,Ayşe Başaran,Kübra Üçkaç ile Kamyonet sürücüsü Mehmet Duymak,Serhat Duymak,Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak yaralandı.Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şırnak’ın Cizre İlçesinde Kamyonet ile Otomobil’in kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şırnak’ın Cizre İlçesi Kurtuluş Köyü Zoran Mezrası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Kaza,Cizre’ye Bağlı Kurtuluş Köyü Zoran Mezrası mevkiinde meydana geldi.Kurtuluş Köyü istikametinden Cizre’ye doğru gelmekte olan Yunus Sincar yönetimindeki 21 AE 231 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Duymak yönetimindeki 73 FG 339 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Sürücü Yunus Sincar,Ayşe Başaran,Kübra Üçkaç ile Kamyonet sürücüsü Mehmet Duymak,Serhat Duymak,Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak yaralandı.
Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil Sürücüsü Yunus Sincar,Ayşe Başaran,Kübra Üçkaç ile Kamyonet sürücüsü Mehmet Duymak,Serhat Duymak,Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeni ile ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtıElleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Google'dan doodle sürprizi! 2020 Sonbahar Doodle oldu
Google'dan doodle sürprizi!
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı! Erzincan'da alarma geçildi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın
Adana'da korkunç olay! LPG tankı patlayan araçta yanarak can verdiler
LPG tankı patlayan araçta yanarak can verdiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.