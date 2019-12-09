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Cizre’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı. Polis ekipleri, hafta iki gün uygulama yaparak uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmeye çalışıyor. Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik Şah Mahallesi Marmara sokakta bir eve operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin evde yaptığı aramada toplamda 27 fişek halinde toplam daralı ağırlığı 5,30 gram gelen eroin maddesi ele geçirilirken, Ö.F.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile adli mercilere sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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