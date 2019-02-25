Cizre'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 gram eroin ve 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 117 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alan 117 polisin katılımıyla Cizre'deki okul çevrelerinde uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Narkotik polisinin teknik ve fiziki takibiyle uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 17 gram eroin ve 6 sentetik uyuşturcu hap ele geçirildi. İsimleri açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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